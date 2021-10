Wanderson de Oliveira vence e fica a uma vitória do pódio no Mundial de Boxe

Wanderson de Oliveira venceu, nesta quinta-feira, o croata Antonio Tkalcic, por nocaute técnico, no terceiro assalto, passou para as quartas de final na categoria até 67 quilos e ficou a uma vitória do pódio no Mundial de Boxe, que está sendo disputado em Belgrado, na Sérvia.

Com uma técnica refinada, o brasileiro dominou totalmente o combate. Soube minar a resistência do adversário com golpes muito bem aplicados na linha de cintura e definiu o triunfo antes dos três assaltos previstos. O juiz paralisou o duelo a 1min22 do final, pois o boxeador croata teve um forte sangramento pelo nariz.

Com a vitória, Wanderson passou para as quartas de final e uma nova vitória vai garantir o brasileiro no pódio, pois no boxe os perdedores nas semifinais ficam com o bronze.

Em outra luta com brasileiro nesta quinta-feira, Luiz Oliveira, neto de Servílio de Oliveira, venceu o italiano Raffaele Di Serio, por pontos, em decisão por 4 a 1 dos jurados. O boxeador da categoria até 57 está nas oitavas de final.

A competição, que conta com a participação de 508 atletas, de 88 países, vai até 6 de novembro e nesta edição a novidade do Mundial é que a Associação Internacional de Boxe (AIBA, na sigla em inglês) vai distribuir US$ 2,6 milhões (R$ 14,6 milhões na cotação atual) aos medalhistas. O ouro vale US$ 100 mil (R$ 564,5 mil), a prata representa US$ 50 mil (282,2 mil) e o bronze garante US$ 25 mil (R$ 141,1 mil).