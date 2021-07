Wanderson Oliveira vai ter de honrar o apelido ‘Sugar’ para bater cubano e subir no pódio em Tóquio

O jab forte e os ganchos bem colocados ajudaram muito Wanderson Oliveira a derrotar o bielorrusso Dzmitry Asanou, por pontos em decisão dividida dos jurados, neste sábado, em duelo válido pelas oitavas de final da categoria leve (até 63kg).

Com este resultado, o brasileiro só precisa de mais um vitória para garantir um lugar no pódio dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas a missão não será fácil. Seu adversário será o cubano Andy Cruz, apontado como um dos melhores boxeadores da competição no Japão.

Mais do que nunca Wanderson Oliveira vai ter de honrar o apelido ‘Sugar’ – em homenagem ao ídolo Ray Leonard – para bater cubano e ganhar mais uma medalha para o boxe nacional.

Além do pódio, Wanderson poderá conquistar uma das maiores vitória da nobre arte. Vale a torcida! “Eu vou estudar a tática e saberei o que terei de por em prática para vencer”, disse Wanderson. É isso aí!