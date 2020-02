Quem vai vencer o segundo duelo entre Deontay Wilder e Tyson Fury, neste sábado, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas. Confira os palpites de grandes nomes do boxe atual e do passado.

Mike Tyson: Fury

Evander Holyfield: Wilder

Anthony Joshua: Fury

Manny Pacquiao: Wilder

Larry Holmes: Wilder

Thomas Hearns: Wilder

Sugar Ray Leonard: Wilder

E você? Qual sua aposta? Na primeira luta, em dezembro de 2018, deu empate.