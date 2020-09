Wladimir Klitschko; Miguel Cotto, Andre Ward e Floyd Mayweather são os favoritos para entrar no Hall da Fama

Um grupo seleto de jornalistas e celebridades tem até 1º de outubro para indicar três nomes de pugilistas para entrar no Hall da Fama do Boxe, em Canastota. Wladimir Klitschko; Miguel Cotto, Andre Ward e Floyd Mayweather são os favoritos.

Para ser indicado para o Hall da Fama é preciso que o pugilista esteja três anos afastado dos ringues no momento em que for indicado ao Hall da Fama. A lista com os escolhidos será divulgada no início de dezembro e a cerimônia oficial está prevista para acontecer entre os dias 10 e 13 de junho de 2021.

O Brasil tem apenas Eder Jofre, que é membro da entidade desde 1992. Acelino Popó Freitas poderia estar disputando este ano, mas o tetracampeão mundial lutou em novembro de 2017, impossibilitando sua candidatura.