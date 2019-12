Wladimir Klitschko prepara retorno para março no DAZN. Adversário pode ser Shannon Briggs

Afastado dos ringues desde abril de 2017, quando perdeu para Anthony Joshua, no Estádio de Wembley, diante de 90 mil pessoas, em Londres, Wladimir Klitschko prepara seu retorno para o primeiro trimestre de 2020. O ex-campeão mundila negocia contrato com o DAZN e com o empresário Eddie Hearn.

Aos 43 anos, o ucraniano, que ao lado do irmão Vitaly dominou a categoria dos pesos pesados por uma década, tem como rival preferido para voltar à ativa o norte-americano Shannon Briggs. Os dois já travaram grandes “duelos” nas redes sociais e poderia ser um bom atrativo. Briggs está com 48 anos.

Com uma boa vitória, Wladimir planeja ter um duelo com Joshua ou com o vencedor entre Deontay Wilder e Tyson Fury, que farão o segundo combate entre amos, dia 22 de fevereiro, em Las Vegas, no ringue do MGM Hotel.

Klitschko tem um cartel de 64 vitórias (53 nocautes) e cinco derrotas.