Yamaguchi Falcão só empata diante de norte-americano na Califórnia

O ano de 2019 não foi bom para Yamaguchi Falcão. Depois de ser derrotado em maio, o medalha de bronze em Londres-2012 empatou, nesta madrugada de sexta-feira, em Costa Mesa, na Califórnia, diante do norte-americano D’Mitrius Ballard. Após dez assaltos, um jurado viu vitória do americano (97 a 93) e dois apontaram empate em 95 pontos.

Com o resultado, Yamaguchi, de 31 anos, soma agora 16 vitórias (sete nocautes), um empate e uma derrota. Ele deve cair no ranking do Conselho Mundial de Boxe, no qual ocupa a 23.ª colocação na categoria dos médios. Billard segue invicto, com 20 vitórias (13 nocautes) e um empate.

A luta começou equilibrada, com os dois lutadores atuando na longa distância. Yamaguchi, sempre com a guarda baixa, apostou em seu bom jogo de pernas. No segundo assalto, Ballard atacou a linha de cintura de Yamaguchi na tentativa de diminuir sua movimentação. O brasileiro partiu para o ataque e recebeu alguns contra-ataques.

Rápido, Yamaguchi se recuperou no terceiro assalto e acertou pelo menos três bons golpes. No quarto assalto, o ritmo ficou morno e o brasileiro só foi acertar um novo bom golpe no quinto round.

No sexto assalto, Yamaguchi desenvolveu boa sequência, que causou um inchaço abaixo do olho esquerdo do adversário. A partir do sétimo round, Yamaguchi acusou uma diminuição no ritmo, após receber dois duros golpes de Ballard.

Visivelmente cansado, o brasileiro foi superado nos três rounds finais e deixou escapar a oportunidade de ganhar o cinturão norte-americano dos pesos médios.

“Eu acho que ganhei a luta. Enfrentei um adversário de nível. Fiz uma boa preparação de dois, três meses e agora é voltar aos treinos”, disse Yamaguchi ainda cima do ringue.