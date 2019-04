Yamaguchi Falcão tem ‘revanche’ na quinta-feira e mira chance de disputar título mundial

Yamaguchi Falcão, medalhista de bronze em Londres-2012, terá sua luta mais importante no profissionalismo, nesta quinta-feira, em Las Vegas. O peso médio vai encarar o norte-americano Christoper Pearson, que o derrotou, em uma decisão bastante discutida, durante o World Boxing Series, no amadorismo, em 2011.

Yamaguchi é o nono do Conselho Mundial de Boxe e está invicto, com 16 vitórias. Uma vitória no ringue do Hard Rock Cafe deve garantir ao brasileiro uma oportunidade de no mínimo fazer uma eliminatório pelo cinturão mundial, que pertence a Saul Canelo Alvarez. O campeão interino é o norte-americanl Jarmell Charlo e o primeiro da lista é o casaque Gennady GGG Golovkin.

Yamaguchi poderá se juntar a seu irmão, Esquiva Falcão, e a Patrick Teixeira, que também estão prestes a conseguirem uma oportunidade de disputar o cinturão mundial.

Aos 31 anos, Yamaguchi não luta desde julho do ano passado. Pearson, de 28 anos, também soma 16 triunfos (12 nocautes) e duas derrotas. Sua última apresentação foi em outubro. Ele vem de duas vitórias seguidas.