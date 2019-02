Yamaguchi luta na preliminar de Canelo x Jacobs; Esquiva pode trocar título por GGG

O noticiário do boxe brasileiro continua intenso. Yamaguchi Falcão, oitavo no ranking dos médios do Conselho Mundial de Boxe (CMB), volta aos ringues dia 4 de maio, em uma das preliminares de Saul Canelo Alvarez x Daniel Jacobs, em Las Vegas.

Invicto, com 16 vitórias, Yamaguchi, que vai ser papai em breve, não luta desde 21 de julho, quando venceu Elias Espadas. Sem rival definido, esta pode ser uma eliminatória para o título mundial.

Esquiva, seu irmão mais novo, luta dia 31 de março, em Mangaratiba, no Rio, mas tem a possibilidade de lutar com o casaque Gennady Golovkin, ex-campeão dos médios.

Esquiva é um dos nomes cogitados para encarar GGG em seu retorno aos ringues, após a derrota para Canelo em setembro. O brasileiro também tem a promessa da empresa Top Rank de disputar o título mundial ainda este ano.

“Hoje eu sonho em ganhar o cinturão mundial, mas tudo vai depender do acordo dos empresários. Prefiro ganhar o cinturão e depois lutar com o GGG”, afirmou o brasileiro a este blog.