Yordenis Ugás não acredita no poder de punch de Manny Pacquiao: ‘Ele não pode me nocautear’

Yordenis Ugás não acredita no poder de punch de Manny Pacquiao para a luta deste sábado, em Las Vegas, que será transmitida pela ESPN a partir das 22 horas: “Ele não pode me nocautear”. disse o cubano, dono do título dos meio-médios da Associação Mundial de Boxe.

“É uma honra poder lutar contra uma lenda como Manny Pacquiao. Estou pronto para fazer o melhor de mim. Treinei 100%. E se esta for a última luta desta lenda, podem ter certeza de que ele vai enfrentar um adversário no melhor de sua forma”, disse o boxeador, de 35 anos, que soma 26 vitórias (12 nocautes) e quatro derrotas.

Pacquiao, que busca o nocaute de número 40 na carreira, brinca ao falar dos 42 anos de idade. “Eu me sinto com 24 anos”, disse durante a entrevista coletiva. “Eu me sinto muito bem e preparado para me apresentar em grande forma para realizar uma grande luta. Não gosto de fazer prognósticos, mas sei que sairei vencedor”, afirmou o filipino, dono de um cartel de 67 vitórias, sete derrotas e dois empates.

Pacquiao em suas últimas 16 lutas só somou uma vitória por nocaute. Ele começou a carreira em 1995 entre os pesos moscas e conquistou títulos e oito categorias. Se vencer Ugás, Pacman vai reunir títulos em quatro décadas diferentes (90, 00, 10 e 20).