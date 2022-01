Youtubers, lutadores de MMA, jogadores da NFL…todos se rendem à importância do boxe

Acelino Popó Freitas vai fazer uma exibição com o youtuber Whindersson Nunes, dia 30, em Santa Catarina. Os irmãos norte-americanos Jake e Logan Paul, astros das redes sociais fazem barulho nos ringues ao enfrentarem lutadores de MMA e jogadores da NFL. Até mesmo o lendário Anderson Silva resolveu ‘iniciar’ uma carreira no boxe.

Mas o que faz todos eles procurarem a nobre arte?

Dinheiro.

Nenhum outro esporte garante a vitrine, interesse do público e retorno financeiro como o boxe. Todos os eventos citados acima tiveram e terão uma grande audiência não só pelo fato das pessoas envolvidas serem famosas, mas muito por causa do boxe, que é, entre as modalidades das lutas, o mais atrativo em todo o mundo.

Todos sejam muito bem-vindos, aproveitem para se manter ou ganhar visibilidade, mas sem prejudicar a imagem deste esporte. Vamos manter o respeito.