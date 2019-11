Youtubers se enfrentam no Staples Center lotado. Whindersson Nunes e Felipe Neto lotariam o Allianz Parque? Seria bom para o boxe?

O segundo duelo entre o norte-americano Logan Paul e o inglês KSI é a maior atração, neste sábado, no Staples Center, em Los Angeles. Os dois são youtubers e se enfrentaram em agosto do ano passado, em Manchester, na Inglaterra, quando houve empate. Na oportunidade, eles lutaram com capacetes e desta vez vão se apresentar como profissionais.

O combate entre os famosos está chamando mais a atenção e tendo mais retorno da mídia e do público do que a luta entre o britânico BJ Saunders e o argentino Marcelo Esteban Coceres, pelo cinturão mundial dos supermédios da Organização Mundial de Boxe.

KSI, de 26, possui 20,5 milhões de seguidores no Youtube, enquanto Logan Paul tem 19,9 milhões. Ambos são celebridades entre o público jovem. O evento é apontado como garantia de sucesso e está sendo tratado pelos organizadores como se fosse um combate pelo cinturão mundial. E os dois “lutadores” souberam como apimentar a luta com declarações fortes nas entrevistas e encarada com empurrões. Seguindo muito bem o roteiro.

Aí surge a pergunta: no Brasil, Whindersson Nunes e Felipe Neto, dois dos youtubers mais famosos do País, conseguiriam lotar o Allianz Parque? Whindersson, que inclusive treina boxe e é aconselhado pelo tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, possui 37,4 milhões de seguidores, enquanto Felipe Neto soma 34,8 milhões.

Você acha que seria uma boa “propaganda” para o boxe?