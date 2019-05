Zumbano lutou com Joshua e Ruiz. Veja a previsão dele para o duelo deste sábado em Nova York

foto: Amanda Westcott

O peso pesado brasileiro Raphael Zumbano, neto do lendário Ralph Zumbano, a maravilha brasileira dos Jogos Olímpicos de Londres-1948, e primo de Eder Jofre, o maior peso galo da história do boxe, conhece muito bem Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr, que se enfrentam, neste sábado, no Madison Square Garden, em Nova York.

Zumbano lutou com os dois. Ambos os duelos foram em 2015. Zumbano perdeu para Joshua por nocaute no segundo assalto e para Ruiz, por pontos, após oito rounds.

Confira a previsão de Zumbano para o duelo deste sábado:

“Joshua na minha opinião, de todos que eu lutei e treinei(são muitos), é sem dúvida nenhuma o mais técnico. Ele é muito preciso e muito rápido, além do que, sabe usar muito bem sua envergadura e manter a luta na distância que melhor lhe convém. Já o Ruiz, tem o estilo mexicano, briguento que vai pra cima o tempo todo. Não deixa o adversário respirar/pensar, é técnico também (menos que o Joshua), pega muito forte, acredito que mais que o Joshua, embora fisicamente falando não demonstre um bom preparo físico, se engana quem se deixa levar pela aparência, ele é muito bem condicionado fisicamente.

Acredito que será uma luta difícil para ambos. O favorito, todos sabem, é o AJ, mas minha torcida é para o Ruiz, Eu ia participar do camp de treinamento dele, mas devido a uma pequena lesão, não pude ajudá-lo para esta luta.

É uma luta complicada de se analisar e dar opinião. Lutei com os dois e treino com o Ruiz. Cada um tem suas virtudes e elas podem ser o diferencial para se sair vencedor do combate. Algo que me “preocupa” um pouco em relação ao Joshua, é que seu poder de assimilação não é dos melhores e numa luta de peso pesado, com um lutador com o Ruiz, pode fazer diferença.

Se eu tivesse 100 dólares para apostar nesta luta, eu apostaria 70 no Joshua e 30 no Ruiz, mesmo achando que uma vitória do Ruiz embora não seja a esperada, ela não será tanta surpresa assim. Falei pelo telefone com ele, está bem, está bem preparado e confiante em atingir o objetivo de ser campeão do mundo, o primeiro mexicano peso pesado a conquistar o título mundial da categoria. Já teve uma oportunidade em 2016, quando lutou com Joseph Parker o título vago da WBO, mas acabou perdendo por pontos, nesta luta eu treinei com o Ruiz.

Agora esta tendo uma nova chance, enquanto o Joshua pretende manter seus títulos e forçar a tão falada unificação dos títulos com Deontay Wilder, campeão mundial WBC, que fora convidado para estar em NY para assistir a luta. Quem sabe ao término do combate, as equipes se acertem e saia esta luta, todos nós queremos ve-la.”

Raphael Zumbano tem 38 anos. Luta desde 2005 e tem um cartel de 39 vitórias (31 nocautes), 16 derrotas e um empate.