A vida boa do Gaúcho

Na minha época de jogador, quando um fora de série insistia em não andar na linha fora de campo sempre tinha alguém no grupo que chegava junto e dava uma enquadrada no cara para ele entrar nos eixos. Por que toquei nesse assunto? Por causa da falta de cobrança ao Ronaldinho Gaúcho no Flamengo.

Ele faz o que quer e ninguém fala nada. Treina quando quer, joga quando quer (e anda querendo muito pouco), vive na balada… O Joel Santana não vai falar nada mesmo, porque foi contratado justamente para não falar e não “incomodar” o craque.

O Luxa quis botar o cara nos eixos e acabou sendo demitido… Os jogadores deveriam tomar a iniciativa de chamar o Ronaldinho para um papo, porque a falta de comprometimento dele prejudica o time. Ele é a estrela do elenco, e como tal deve dar exemplo dentro e fora de campo. E hoje só está dando exemplos negativos.