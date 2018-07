E as melhorias para a Copa?

Peço licença a vocês leitores para deixar o futebol em segundo plano na coluna de hoje – mesmo porque o futebol brasileiro anda ruim de doer – e abordar um assunto que me incomoda e me revolta: o descaso dos nossos governantes com problemas que ano após ano afligem principalmente as pessoas menos favorecidas.

Tenho 62 anos e passei minha infância na favela da Cachoeira, que fica no complexo do Tabajara em Botafogo. Vivia com minha mãe e minha irmã num barraco de madeira, e me lembro muito bem do medo que sentíamos na época das chuvas fortes de verão.

Era um Deus me acuda, minha mãe tentava nos proteger e rezava para a lama não descer do morro e levar nosso barraco embora. Felizmente nunca aconteceu nada de grave conosco, e mais tarde o meu talento para jogar futebol me deu condição de melhorar muito a vida da minha família.

Pois bem, passados 50 anos as chuvas fortes continuam levando pânico a muita gente em cidades grandes como Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E as pessoas morrem em inundações e desmoronamentos. Sem falar nos prédios que desabam, nas construções irregulares (lembram das mortes causadas pela queda dos prédios do senhor Sérgio Naya?)as explosões de gás nas ruas do centro do Rio, na violência do trânsito…

Vamos receber uma Copa do Mundo daqui a pouco mais de dois anos, e em 2016 o Rio será sede dos Jogos Olímpicos – dois eventos que atraem milhares de turistas e são acompanhados por bilhões de pessoas pela tevê e pela internet.

O tempo está passando e não vejo as melhorias prometidas nas estradas, nos aeroportos (o coitado do Tom Jobim deve sentir um desgosto danado lá no céu por dar nome a um aeroporto tão ruim como o do Rio, onde há muitos casos de roubo de bagagem), no trânsito, na segurança, nos transportes públicos…

Os políticos adoram um holofote, mas arregaçar as mangas e trabalhar para resolver problemas crônicos em suas cidades ou estados que é bom, nada…

O governador do Rio está sempre viajando quando acontece uma tragédia como a das inundações na serra ano passado ou o desabamento dos prédios alguns dias atrás. Aí ele aparece, fica uns dois ou três dias dando entrevistas e depois esquece de atacar o problema. Basta dessa pouca vergonha!

O brasileiro deveria seguir o exemplo dos povos árabes que foram para as ruas em 2011 e mudaram o rumo da história derrubando maus governantes.