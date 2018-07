E se acontecer isso na Copa?

Acompanhei estarrecido as imagens da confusão na apuração das notas do carnaval de São Paulo. E depois de ver como aqueles vândalos fizeram o que fizeram, não pude deixar de pensar: e se uma baixaria como essa acontecer na Copa do Mundo?

Imaginem a situação: final do Mundial, o Brasil vai perdendo por 1 a 0 no Maracanã lotado e o árbitro anula um gol ou não dá um pênalti para a Seleção. Aí um desses malucos invade o campo, bota a taça embaixo do braço e foge, enquanto outros vão para cima das autoridades da Fifa na tribuna de honra. Seria uma vergonha que mancharia para sempre a história do nosso País.

Com certeza as imagens do que aconteceu no Anhembi estão correndo o mundo. E deve ter muita gente falando mal do Brasil por causa dessa pouca vergonha. Se algo semelhante acontecer na Copa, com bilhões de pessoas vendo ao vivo, não vamos ter onde esconder o rosto.