Os quatro maiores da história

A grande fase de Messi faz muita gente discutir qual é o seu lugar no panteão dos maiores jogadores da história, então resolvi entrar nessa. E coloco o argentino, que parece um boneco de videogame, na galeria dos quatro melhores que vi em ação. Os outros são o Rei Pelé, o “torto” Mané Garrincha e o demônio Maradona. Já pensaram um ataque formado por esses quatro? Ia ser o maior espetáculo da Terra.

Joguei muito contra o Rei, mas também tive o privilégio de trocar passes com ele na Seleção. Fisicamente é o melhor dos quatro. Tinha um equilíbrio fantástico, uma impulsão fora de série, arranque, força física, finalizava muito bem com as duas pernas e era um ótimo cabeceador. E também era malandro para enganar os marcadores, além de saber ser maldoso com quem batia nele. Eu ficava impressionado com o controle que o Pelé tinha para esperar a hora certa de partir para o revide com vontade. Tem o recorde de gols, um monte de títulos, prêmios individuais, carisma… Monstro.

E o que falar do Mané, o “Torto”, como era chamado pelas feras do Botafogo do início dos anos 60? Meu pai, Marinho Rodrigues de Oliveira, foi técnico daquele timaço. E eu, um molecote apaixonado por futebol e que adorava quem sabia driblar, ficava alucinado vendo o que o Garrincha fazia com seus marcadores. Ele era a fantasia, o espetáculo, e o Pelé sempre foi objetivo ao extremo. Devemos ao Mané a Copa de 62.

Para vocês terem uma ideia de como ele era bom, vou contar uma historinha. O Botafogo tinha craques como Nilton Santos, Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo, mas todos rezavam para o Garrincha jogar sempre. Às vezes o Mané sumia da concentração sexta-feira e passava a noite fora. Os craques ficavam desesperados, com medo de o “Torto” não aparecer para o jogo. “Como vamos fazer sem o Torto?”, diziam. Por isso, quando ele aparecia era um alívio geral.

Maradona tinha parte com o demônio. Só isso pode explicar o que fazia em campo. Carregou um time ruim da Argentina ao título de 86, deu dois campeonatos ao Napoli e encantava com sua canhota mágica. O gol roubado que fez contra a Inglaterra não foi com a “mão de Deus”, e sim com a “mão do Diabo”.

Messi é o solista que mais brilha na orquestra do Barça. Ele parece flutuar em velocidade, e nos diverte com os truques de sua mágica perninha esquerda. Para brilhar na seleção e ser campeão do mundo, precisa de um técnico ousado. Mas sem dúvida já tem o direito de sentar à mesma mesa com Pelé, Mané e Dieguito.