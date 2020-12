14 testam positivo em Bauru, entre elas Adenízia, Mara e Carol Leite

Não é simples a situação em Bauru.

O blog apurou que o clube tem hoje 14 pessoas, entre comissão técnica e jogadoras, infectados.

Adenízia, Carol Leite, Mara e o técnico Rubinho, além dos assistentes, testaram positivo para a covid-19 e estão afastados. Para se ter uma noção e evitar mais problemas, as jogadoras sem coronavírus treinam em 3 grupos separadas e sem contato entre elas.

Em conversas reservadas com o blog, duas das jogadoras infectadas disseram ao blog que as recentes viagens muito longas de ônibus contribuíram para o caos em Bauru.

Os jogos contra o Minas e o Flamengo foram adiados.

Bauru ainda não sabe quando retornará ao campeonato. A expectativa é que isso aconteça dia 11 de dezembro quando encara o Praia Clube.

As jogadoras estão sendo testadas sistematicamente e as que testam positivo devem cumprir quarentena de no mínimo 10 dias.

Esses não foram os primeiros casos no clube. A líbero Brenda Castillo chegou ao BRASIL com covid-19 e Polina testou positivo logo no início da Superliga.