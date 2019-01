2019 chega com BRASIL, de Leal, e Polônia, de Wilfredo León.

2019, enfim, chegou.

BRASIL e Polônia, atual bicampeã mundial, aguardaram ansiosamente a virada do ano.

Os dois países e suas respectivas seleções viveram situações semelhantes. Após 2 anos de espera, os cubanos Leal e Wilfredo León finalmente terão cumprido o prazo de 2 anos exigido pela FIVB, Federação Internacional de Vôlei, e estarão liberados oficialmente.

O ex-jogador do Cruzeiro a partir de 30 de abril.

Leal e León, ambos jogando na Itália, poderão ser convocados e atuarem respectivamente por BRASIL e Polônia na segunda edição da VNL.

León, hoje no Perugia, tem 25 anos. Leal, do Lube Civitanova, está com 30.