2ª chamada no Pan

Esvaziado, o Pan começa logo mais para a seleção brasileira feminina e servirá, entre outras coisas, como 2ª chamada para as ponteiras que irão representar o BRASIL na competição.

Se exige renovação na posição, aquela que temos mais necessidade, mas se depender do que vimos no mundial sub-20 no México não é bom criar muita expectativa em Lima.

José Roberto Guimarães levou Tainara, Júlia Bergmann, Lana e Maira.

Das 4, duas jogaram o sub-20 e Tainara, apontada precipitadamente como a revelação da Superliga, foi uma decepção. Ela pode responder no Pan e apagar a impressão muito ruim deixada no México mês passado.

Errado quem pensa ou prega a cultura que não se pode cobrar de atletas tão novas como ela. Nossos adversários já provaram pelo mundo afora que é cedo que se responde. É cedo que se aprende.

Tainara será testada. De novo e precisa corresponder e não deixar que a fama de ‘balão japonês’ ganhe força.

O mesmo não se pode exigir de Julia.

Aliás, ela só está no Pan porque foi inscrita e o BRASIL não conseguiu alterar a lista. Julia não vê a seleção como prioridade e tem como foco os estudos nos Estados Unidos. Decisão que deve ser respeitada.

Maira é interessante e mostrou virtudes.

É uma das apostas do treinador, tanto que renovou e será uma das ponteiras titulares de Barueri, time dele, na Superliga. Opção corretíssima, se livrando de Amanda, pelo menos no clube, e pensando no futuro do vôlei brasileiro.

Lana tem moral com a comissão técnica. Prestígio esse injustificável até então. Lana não é melhor nem pior que as 3 concorrentes.