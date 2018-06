3 a 1 sutil e de bom tamanho em Barueri.

Ninguém saiu no prejuízo em Barueri na vitória do Praia Clube por 3 a 1.

O time da casa precisava ganhar apenas um set para ser quinto colocado. Conseguiu.

Para o Praia o resultado seria indiferente. Outro revés porém poderia abalar o emocional do time, com graves antecedentes, e colocar em risco o futuro na Superliga.

Entre mortos e feridos salvaram-se todos.

Jogo curioso.

Depois de abrir 1 a 0, o Praia marcou incríveis 25/10 no segundo set. Eis que, Barueri ressurge das cinzas, reage, equilibra as ações no terceiro set e diminuiu a diferença fechando com 25/21.

Ponto.

Nem era necessário, mas teve sim quarto set com vitória do Praia e, curiosamente, relativa tranquilidade por 25/14.

A partir de agora não depende somente deles.