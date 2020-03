3 estrangeiras confirmadas, mas não da mesma nacionalidade

Não mudou nada.

Aliás, mudou pouca coisa em relação ao aumento do número de estrangeiras para a próxima Superliga.

Cada time poderá contratar no máximo 3 estrangeiras, tema que já havia sido definido na primeira reunião onde o Rio articulou o golpe do ranking com a conivência da CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Fato raro, a CBV chamou a responsabilidade, não abriu votação e definiu que as 3 estrangeiras por time não poderão ser da mesma nacionalidade, ou seja, terão que chegar de diferentes países.