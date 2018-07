7 de Mari, em alta, é a cara da sensação Bauru.

Quando o blog antecipou a contratação de Mari ainda em setembro, muita gente, talvez a grande maioria, achou que a jogadora não vingaria. Bauru, como se diz na gíria, estaria entrando numa ‘furada’.

A resposta começa a chegar dois meses depois de maneira gradativa.

Mari era a carta na manga de Marcos Kwiek para o jogo contra o ‘penetra’ Brasília.

O técnico surpreendeu a todos, desde o adversário até as próprias jogadoras do time, quando decidiu escalar Mari como titular. E assim foi.

A sétima vitória consecutiva, terceiro 3 a 0 seguido, passou pelas mãos do treinador que acertou desde a escalação inicial até as substituições que fez durante os 3 sets.

Mari retribuiu a coragem e confiança de Marcos Kwiek.

Ele é sem dúvida o maior responsável pelo crescimento de Mari. Não dá ainda para dizer que seja o renascimento da jogadora, mas a atleta está no caminho certo. Basta ver o semblante de Mari.

Ela mudou.

Aquela Mari fria, marca registrada na carreira, que raramente sorria não é a mesma que joga em Bauru.

Hoje o que se vê é uma Mari leve, feliz e sorrindo em quadra.

O que mais impressiona é a humildade da jogadora que fez questão de agradecer as companheiras e reconhecer que não está 100%, ou seja, um bom sinal.

Thaisinha foi a maior pontuadora, Mari fez 10, as centrais Valquíria e Angélica regulares como sempre, Brenda o ponto de equilíbrio e quem veio do banco, casos de Bruna e Priscilla Rivera, novamente correspondeu especialmente no segundo set.

Bauru que me desculpe.

Não é cara desse time a valorização individual. O conjunto normalmente fala mais alto. Contra o ‘penetra’ Brasília não foi diferente.

Enquanto Bauru saboreia e dorme na vice-liderança, Mari comemora sua vitória pessoal.