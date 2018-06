A ausência de Mari Paraíba e a convocação atrasada de Bruna.

Se foi difícil entender a ausência de Mari Paraíba na seleção brasileira que disputa a VNL, que dirá agora.

José Roberto Guimarães, como foi dito anteriormente, tem crédito de sobra e suas convicções devem ser respeitadas. Mas nesse caso específico o que se discute é por que Mari sequer foi lembrada para a tal seleção que irá disputar a Copa Pan-Americana?

A ótima temporada com a camisa de Osasco já seria suficiente para que a jogadora estivesse na lista. Isso sem contar com a experiência ela e o fato de já ter trabalhado com José Roberto Guimarães na seleção brasileira anteriormente.

Mari não deve nada para determinadas ponteiras (sic) que estão defendendo o BRASIL na VNL. Fato. E Mari, convenhamos, não joga menos que Edinara, Ellen, Kasiely, Pri Daroit ou Maira.

Por sinal, a convocação de Paulo Borgo é injustificável.

Zé acertou em cheio dando nova oportunidade para Claudinha e abrindo as portas para Tássia e Milka. A convocação de Bruna é merecida, mas chega com atraso. Bruna deveria ocupar a vaga de Monique na seleção principal.