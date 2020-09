A batalha diária do incansável José Roberto Guimarães em Barueri

Nunca foi fácil a vida em Barueri.

Não seria agora com a pandemia que o cenário seria diferente.

José Roberto Guimarães técnico e dono do time tem sido incansável na tarefa de manter o time de pé e as portas do clube abertas. A parceria com o São Paulo, segundo o blog apurou, esteve ameaçada por causa dos resultados ruins e altos e baixos do futebol do clube, algo comum na relação vôlei-futebol.

Até onde o blog chegou, Barueri, por questões financeiras, quase desistiu de jogar o campeonato paulista. O acordo foi firmado nas últimas reuniões. A ausência do clube seria uma lástima.

José Roberto Guimarães, de novo, evitou que o time deixasse de entrar em quadra para defender o título inédito conquistado em 2019.

A paixão pelo centro de treinamento e o projeto falaram mais alto. A política não muda.

O técnico, sem verba para concorrer com os gigantes do estado e do BRASIL, foca na base abrindo espaço para as jogadoras que seriam terceira ou quarta opções pelo país afora.

O Barueri da temporada passada foi desmontado.

José Roberto perdeu Tainara, Juma, Lorenne, Mayani e Laís.

Ele montou tudo de novo.

Karine e Glayce podem vingar. Nomes como Kisy, Lorrayna, Jheovana e Kenya são promessas.

Sorte delas que José Roberto Guimarães ainda não perdeu o prazer de trabalhar e paralelamente, independentemente das dificuldades, deixa um importante legado para o vôlei brasileiro.

Se Barueri vai chegar é outra questão.