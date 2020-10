A boa imagem de Blumenau, que pode ir além na Superliga

Interessante a participação de Blumenau no Super 8.

É um time muito bem montado, organizado taticamente e corajoso, essa talvez a maior virtude. Deixou uma boa impressão contra Sesi e principalmente Cruzeiro.

Pode ir além na Superliga.

O cenário é atraente se levarmos em conta o que teremos para a competição. Com exceção de Cruzeiro e Taubaté, virtuais finalistas, e o Minas, terceira força e acima dos pequenos, o resto é tudo igual.

Blumenau não só pode como deve sonhar com mais. É bem possível que o time consiga superar o inédito sétimo lugar alcançado com méritos na temporada passada.

Ciente de suas limitações financeiras, a direção do clube, pelas atitudes e maneira de enxergar as coisas, é diferenciada. Algo importante nesse momento de pandemia e possivelmente de transição no vôlei brasileiro.

É um projeto para ficar de olho.

Blumenau é bem dirigido por André Donegá, montou um grupo com jogadores experientes e as chegadas de Deivid e Renato Russomano irão acrescentar muito.