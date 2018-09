A Cezar o que é de Cezar. Cotado em Taubaté, técnico é anunciado na Itália.

Taubaté pode esquecer.

Não existe nenhuma possibilidade de Cezar Douglas voltar para o vôlei brasileiro.

Curiosamente, no mesmo dia que teve o nome lembrado para substituir Castellani, o ex-técnico do clube paulista foi anunciado como novo treinador do modesto Pallavolo Andria, time da segunda divisão da Itália.

Segundo consta, Cezar pensa em abrir as portas e fazer carreira na Europa.

Taubaté, que vive um momento de turbulência e muita cobrança, terá que se contentar, por enquanto, com o argentino Daniel Castellani mesmo não sendo unanimidade por lá.

O time enfrenta logo mais o Sesi pelo campeonato paulista.