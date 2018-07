A crise na base: ‘Itália é modelo. Nossas jogadoras precisam valorizar o que é oferecido’, diz Maurício Thomas.

A crise nas categorias de base do vôlei brasileiro segue em pauta. O décimo lugar no mundial feminino sub-18 assusta. Foi uma das piores colocações do BRASIL em todos os tempos.

O blog conversou com Maurício Thomas, técnico que comandou o time na Argentina.

8 anos separam o BRASIL da última conquista.

A Itália, bicampeã do mundo na categoria, é o modelo a ser seguido, segundo Maurício. A evolução da República Dominicana também chama atenção.

Maurício pede paciência, fala em intercâmbio e exige um calendário mais apropriado.

Como explicar o desempenho abaixo do esperado no mundial sub-18?

Esse mundial especialmente chegamos para disputar com o menor número de jogos internacionais que nos anos anteriores. Em mundiais anteriores a gente fazia 25 jogos internacionais com nossas atletas e esse ano tivemos 4 jogos apenas realizados em Saquarema com equipes que vieram fazer a pré-temporada. Hoje vivemos uma nova realidade dentro da CBV e optamos em conjunto com nosso coordenar das seleções trabalhar com atletas de potencial para as seleções adultas. Nosso estilo de jogo sempre foi de habilidade e somente isso está difícil de ganhar no adulto e optamos em colocar atletas maiores para futuramente colhermos resultados.

Por que emocionalmente essa seleção é tão fragilizada?

Acredito que o número de jogos internacionais ajudam a maturar, mais penso que temos gerações diferentes. Essa especialmente é uma geração mais alta que as anteriores mais também é uma geração mais protegida pelos pais. Elas precisam aprender a conquistar as coisas e dar valor a tudo que é oferecido para elas. Acredito que temos uma das melhores estruturas do vôlei mundial e não faltou treinamento. Talvez viver mais situações parecidas pode ser fator que contribua no desenvolvimento emocional.

O BRASIL está descendo a ladeira na base. Por que não ganha mais nada?

Hoje temos programas melhores na base. Exemplo: Itália tem um modelo anual onde as atletas treinam e jogam o ano inteiro podendo mudar as jogadoras durante todo o ano. Elas jogam contra equipes adultas e amadurecem rápido. O time da Itália no mundial era muito superior. Parecia um time adulto jogando não era um time de base. A República Dominicana levou toda essa geração no mundial sub-20 para poder colher no sub-18. Isso é uma escolha deles e deu certo. As meninas já sabiam o que era um mundial. Turquia, Polônia e Argentina possuem seleções anuais. Temos que pensar agora em um modelo para nossa realidade que possamos acompanhar essas escolas.

A questão é só dentro de quadra?

Penso que um projeto vitorioso não acontece somente dentro de quadra. Quando ganhamos todo o processo de formação é vitorioso. O investimento é muito alto nessas atletas e temos condições muito melhores que determinados países. Talvez achar uma fórmula que aumente o número de jogos dessa garotada pode ser uma solução. Talvez ver em conjunto com CBV e federações uma fórmula de oportunizar mais jogos de nível bom. O problema não é a quantidade que elas jogam nos clubes mais sim o nível dos jogos. Aumentar o desafio delas para chegarmos mais preparados .

Essa jogadoras estão com o futuro comprometido após o fracasso no mundial da Argentina?

De maneira nenhuma. Temos grandes jogadoras nessa geração. Exemplos: Kenya e uma levantadora de 1,86 que teve uma lesão séria na final do Sul-Americano ficando 9 meses parada voltando a treinar 2 meses antes do mundial. Sabíamos que seria difícil para ela mas apostamos como levantadora da próxima geração. Trabalhando

em conjunto com nosso coordenador Zé Roberto que sempre esteve do nosso lado ajudando na recuperação da Kenya junto ao médico Nardelli. Fizemos um planejamento para ela voltar a jogar e cumprimos ele até o final e ela ( Kenya) demonstrou evolução. Temos também Júlia Bergman e Taianara que estiveram com a

sub-20 no México pois são atletas de um enorme potencial e estarão em breve nas seleções adultas. Os mundiais da base serviram para dar experiência para elas futuramente estarem nas seleções. Júlia Bergman é uma ponteira de 1,90m ( 16 anos) e a Tainara uma oposta de 1,91m (17 anos ) ambas com biotipo excelente. Temos ainda duas atletas centrais 1,91m Dani Seibt e Larissa que são muito novas e futuramente estarão defendendo a seleção juvenil e sub-23.

Talvez hoje estamos pagando pelo preço da derrota que amanhã pode dar frutos para a seleção adulta. Nós técnicos da base estamos sempre conversando com o Zé, nosso coordenador, e eles sempre nos fala da importância de colocarmos essa garotada para jogar. Exemplo novamente da Itália na última olimpíada. As italianas já estavam com atletas novas visando os jogos de 2020. Daquela seleção a Egonu e Oro tinham disputado o último mundial sub-18 no Peru e se foram campeãs. Eles já colocaram elas na olimpíada. Esse é o projeto deles. Nos temos o nosso que o Zé Roberto cuida e orienta e buscamos atender da melhor forma. Esse ano não conseguimos ganhar.