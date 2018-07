A crise na base: Marcos Miranda, renegado, brilha no Egito e lamenta: ‘Sempre tivemos a melhor confederação. Hoje a realidade não é mais essa’.

A crise nas categorias de base do vôlei brasileiro segue em pauta. O BRASIL mundo afora passou em branco em 2017, ou seja, não ganhou nada. Pior que isso. Regrediu e despencou no ranking.

Quem se acostumou a ver o país como referência e disputando títulos se assusta. É uma decepção atrás da outra.

Das 5 competições jogadas esse ano fracassamos em todas. Nenhuma mísera medalha.

A CBV, conforme recente entrevista do CEO, Radamés Lattari, anda otimista.

O blog continua buscando entender o que se passa e conversou com o campeão olímpico Marcos Miranda. O técnico, medalha de ouro em Barcelona 1992, é mais renegado pela atual diretoria da CBV.

Marcos estudou as melhores propostas e decidiu buscar seu espaço fora do BRASIL. Hoje brilha em solo egípcio.

Qual a sensação de levar o Egito ao quinto lugar no mundial sub-23?

Satisfação imensa em conseguir elevar o nível do vôlei do Egito e ver que todos envolvidos ficaram muito felizes. Reconhecimento do governo, da federação, dos atletas e dos fãs do vôlei. Nas duas edições o Egito conseguiu a nona classificação. Fizemos uma competição brilhante aos olhos da casa. Jogamos de igual para igual com todas as escolas do vôlei mundial e obtivemos vitórias consideráveis contra Japão, China e uma das favoritas, a Polônia. O quinto lugar chegou como se fosse um título uma vez que foi uma das melhores colocações alcançada pelo Egito em edições mundiais.

E os preparativos para o classificatório africano visando o mundial?

Terminamos dia 26 e já no dia 27 começamos a preparação. Teremos como fortes adversários seleções da Tunísia, Camarões e Argélia. Objetivo é tentar classificar para o mundial de 2018 na Itália e Bulgária.

Qual foi a principal dificuldade no Egito? E a estrutura? O que dizer?

Não foi difícil. Estrutura é muito boa e o material humano é bem qualificado. Potencial forte com jogadores habilidosos e bem dotados fisicamente. Aceitaram com facilidade a implantação da nova filosofia. Os resultados melhoraram nas categorias sub-23 e sub-21. Quinto e sexto lugares.

Como o vôlei é tratado em termos profissionais?

O Egito tem uma liga com 28 times participando. São profissionais seguindo a cultura deles. Atuam, mas com restrições por conta de trabalho e principalmente estudo, que é prioridade.

Você se considera injustiçado no BRASIL?

Sou muito tranquilo com relação a esse ponto. Nunca me senti desprestigiado uma vez que tenho o reconhecimento das pessoas que para mim são importantes. Família, amigos e todos aqueles que tive a oportunidade de trabalhar. O resultado das minhas participações olímpicas, foram 4, também abriu muitas outras oportunidades fora do país.

Como campeão olímpico esperava mais consideração?

Sempre tive o reconhecimento das pessoas que integram a minha vida pessoal e profissional. Isso basta. Não espero mais que isso.

E a crise nas categorias de base do BRASIL? O que acha?

Lamento muito os resultados negativos que a base do BRASIL vem registrando nas competições internacionais. Algo deve ser feito para que voltemos a figurar entre as melhores equipes do mundo. Os profissionais que se dedicam no dia a dia são altamente competentes. O momento ruim do país e da confederação restringe o apoio e acaba dificultando o que sempre tivemos de muito forte, apoio administrativo.

Mas o BRASIL dominava o mundo até pouco tempo. O que mudou? Como caímos tanto?

O BRASIL foi durante muitos anos a melhor confederação do mundo em termos econômicos e administrativos. Infelizmente a realidade não é mais essa.