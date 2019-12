A diferença entre ver e enxergar. No caso delas, 2019 já vai tarde

Foi um 2019 para ser apagado.

Ano muito ruim para o vôlei feminino do BRASIL que iniciou a temporada com infinitos pedidos de dispensa, a maioria em boa hora, algo inédito desde que José Roberto Guimarães assumiu o cargo.

A renovação, aparentemente necessária, não aconteceu. E sem essa de culpar o técnico. Falta qualidade na base e quase não existe material que possa ser aproveitado.

Macris é exceção. Virou realidade e foi a única que confirmou as expectativas.

O resto nada. Lorenne até pode acontecer, mas não é confiável. Ainda.

Geração que conseguiu a façanha de cair para a Colômbia no Pan de Lima, voltar sem nada na bagagem e perder duas vezes seguidas para a Argentina.

O BRASIL amargou mais um ano de inaceitável jejum.

Como não poderia deixar de ser, a classificação para Tóquio veio no limite com uma vitória dramática por 3 a 2 contra a República Dominicana. Circunstâncias absolutamente previsíveis.

O vice na VNL não apaga a frustração e a confirmação da má fase viria no Japão com a seleção passando longe do pódio. As perspectivas não são animadoras para 2020, mas José Roberto Guimarães pode ter encontrado a fórmula.

A falta de comprometimento da atual geração obrigou o técnico a mudar completamente os planos e apelar para os retornos gradativos das veteranas, casos de Fabiana e Sheilla em 2019. Linha que deverá ser seguida com a chegada de Thaísa, o que garante qualidade e impõe respeito aos adversários.

Com elas em quadra, Gabizinha, Natália e Tandara, em forma, tarefa árdua para a comissão, José Roberto Guimarães pode se despedir do cargo de maneira digna em Tóquio 2020.

A base da Rio 2016 é a única alternativa que resta.