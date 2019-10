A dura missão de José Roberto Guimarães em Barueri

Louvável a atitude de José Roberto Guimarães.

A presença do técnico tricampeão olímpico é condição sine qua non para que o projeto em Barueri se mantenha vivo. Sem ele, ou sem o esforço do treinador no dia a dia em busca de parceiros, a coisa fatalmente já teria ido para o espaço.

A duras penas e se dividindo entre seleção e clube, Barueri sobreviveu e essa foi a grande vitória de uma temporada que está apenas começando.

Com o que tem nas mãos, José Roberto Guimarães terá que se contentar em apenas participar das competições, como está fazendo no campeonato paulista. A derrota para Bauru nas semifinais evidencia a fragilidade da maior parte do elenco, algo que salta aos olhos quando Barueri enfrenta os considerados grandes.

E na Superliga não será diferente.

Aliás, em termos práticos será sim, porque nem entre os 4 Barueri chegará, o que não é nenhum demérito para a equipe atual se levarmos em conta que o grupo da temporada passada muito mais qualificado parou nas quartas.

A paixão pelo esporte ajuda a explicar a escolha de José Roberto Guimarães. Uma decisão em prol do vôlei na busca incessante pela descoberta de novos valores.

Hoje, é só o que ele pode fazer em Barueri. E ainda assim vai precisar de muita sorte e paciência. Trabalho não vai faltar.