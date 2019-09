A dúvida persiste. E quando Bia estiver novamente 100%?

Bia foi substituída e acabou no banco diante da República Dominicana.

Contra o Japão, José Roberto Guimarães manteve Fabiana e Mara como titulares. O que muita gente não sabe é que Bia teve febre, inflamação na garganta e estava sem condições de jogar.

O técnico teve então seu trabalho facilitado.

A quarta-feira será de deslocamentos e descanso. A quinta-feira livre, só treino.

Osaka é a última parada.

Etapa final da Copa do Mundo que consagrará a China como bicampeã.

A seleção brasileira ainda terá mais um dia de folga, não oficial. Camarões é o adversário na madrugada de sexta-feira, ou seja, jogo para se divertir e se for o caso escalar até Amanda e Gabi Cândido.

A Coreia, de Kim e Lavarini, é a penúltima partida do BRASIL e Bia certamente já estará apta para entrar em quadra. As 3, Bia, Fabiana e Mara. Uma delas vai sobrar.

A essa altura a seleção também já saberá se poderá continuar ou não sonhando com o pódio porque Rússia e Estados Unidos se enfrentarão no dia anterior. Uma vitória da Rússia acaba com as chances do BRASIL.