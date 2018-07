A Europa, pela décima quarta vez, é novamente da Rússia

Não foi fácil.

Dá para dizer que foi no limite.

A Rússia teve que suar muito a camisa para conquistar o décimo quarto título europeu da história.

A decisão contra a Alemanha foi bem diferente da semifinal contra a Bélgica quando a Rússia passou fácil e fez 3 a o.

Diante da valente seleção seleção alemã, os russos precisaram muito mais do que simplesmente a tradição. A Alemanha deu trabalho e vendeu caro a derrota.

A Rússia teve que jogar 5 sets e no limite marcou 15/13 no tie-break para ser campeã invicta com 100% de aproveitamento na Polônia.

A Sérvia foi bronze.

A Europa é novamente da Rússia que havia conquistado o título pela última vez em 2013.