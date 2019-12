A fila andou. Mari Capovilla deixa Valinhos e vai jogar na Suíça

Valinhos é passado na carreira de Mari Capovilla.

A jogadora já está na Suíça e assinou contrato com o Val de Travers, clube que disputa a primeira divisão do país. Será a primeira experiência dela no exterior.

Mari, segundo consta, estava impedida de treinar em Valinhos desde que se separou de André Rosendo, técnico do time, e convivia com salários atrasados. Valinhos vive uma das piores crises políticas e econômicas desde sua fundação e os atrasos também resultaram na saída da levantadora argentina Yael.

A situação até hoje não foi regularizada.

Mari, distante dos problemas, comemora a mudança na carreira:

‘Foi tudo muito rápido. Na início da semana passada meu empresário me falou dessa possibilidade. No dia seguinte o técnico me ligou e na quinta, dia 5, estava embarcando. Nem deu tempo de respirar. Fui muito bem recebida pelo presidente, técnico e principalmente pela família que estou morando. Feliz de verdade.

A jogadora falou da adaptação e do Val de Travers:

‘O time é bem novo. Essa é uma equipe nova em todos os sentidos e que tem o interesse em evoluir no campeonato. Tem garotas comprometidas e empenhadas querendo e precisando crescer. Pelo tempo que estava parada estou sofrendo um pouco para entrar no ritmo de treinamento, mas todos aqui estão me ajudando muito. O frio é uma coisa nova para mim, estou me adaptando. A paisagem aqui é maravilhosa. Estou aprendendo a falar francês e praticando meu inglês’.

Mari estreia pelo Val de Travers no sábado em Couvet.