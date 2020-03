A incompreensível impaciência de Nicola com Sheilla no Minas

Nicola Negro ganhou crédito com a diretoria do Minas.

Ponto para ele.

Mas ao invés de desfrutar do momento positivo, a relação do técnico italiano com Sheilla tem chamado a atenção e depõe contra o trabalho em grupo repercutindo negativamente.

É nítida a falta de paciência do treinador com a jogadora, algo que não acontece com as demais.

Essa é a questão.

Dois pesos e duas medidas.

Não é coincidência. E nem os números explicam a implicância de Nicola com Sheilla. O que aconteceu contra Bauru se repetiu diante de Osasco. Sheilla acabou substituída por Bruna Honório.

E nada contra Bruna, é bom que fique claro. Atleta que deu a volta por cima após uma delicada cirurgia no coração e luta para ser a mesma da temporada passada, mas ainda não é.

Voltando ao jogo de Osasco, Sheilla foi sacrificada no segundo set depois do time levar uma sequência inacreditável de pontos. Saiu quando atacou uma bola fora, normal, e não voltou mais diferente das outras, exceção das centrais, que reapareceram no terceiro set.

Foram 5 pontos em 1 set, contra 8 de Bruna em 3.

Alteração que não mudou o jogo e não mudaria se o problema era o passe, ou seja, Nicola errou. O Minas perde no fundamento saque, onde Bruna abusou dos erros, e no bloqueio.

É bom que se diga que Sheilla aceitou passivamente o banco quando foi contratada, esperou recuperar a forma física, ganhar confiança e na bola, gradativamente, ganhou seu espaço.

E convenhamos. Experiente e ciente dos seus limites, ela seria a primeira a não querer jogar se não sentisse que poderia ser útil, afinal bom senso sempre foi uma das várias virtudes dela.

Se não mudar sua postura, Nicola corre sério risco de jogar tudo que Sheilla remou e demorou a construir no lixo. Se não tiver critério, como tem demonstrado, perderá a mão.

A mão e Sheilla.

A mão, Sheilla e o time.