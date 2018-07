A justiça para uns e a injustiça para outros

O Corinthians fez prevalecer o maior investimento, experiência e ficou com a última vaga para a próxima edição da Superliga. Deu a lógica.

O Botafogo, novamente, ficou pelo caminho.

A classificação do time paulista é mero detalhe. O que se discute é se os critérios usados atualmente pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, são justos.

Nada contra Canoas e Bento Vôlei, legítimos representantes do sul do país, região tradicional do esporte. Acontece que esses dois clubes especificamente participarão da Superliga e serão simplesmente coadjuvantes lutando para não cair. Ou alguém acha o contrário?

Enquanto isso o Botafogo, clube de torcida e com ótima estrutura, fica fora por causa de brechas no regulamento falho da Taça Ouro. O Corinthians só jogou o torneio por causa da ‘parceria’ com São Bernardo, outro rebaixado na última edição.

O regulamento tem que ser cumprido.

Fato.

O vôlei, assim como o futebol, teve sua fase de ‘virada de mesa’. O último clube a entrar na Superliga pela janela foi Brasília no feminino.

O SESC, de Giovane Gávio, tentou ‘parcerias’ mas se viu obrigado a jogar a Superliga B. Ganhou e está na elite. Legítimo.

Agora é preciso separar as coisas. Uma coisa é manter o que está escrito, outra é ter efetivamente os melhores clubes na competição mais importante do país.

Isso não temos faz tempo. O Botafogo é mais um exemplo.