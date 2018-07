A mão e a interpretação subjetiva em Rio do Sul

Tinha que ser. O árbitro George Kuroki ameaçou durante a partida, deixou passar erros das levantadoras, foi conivente com a indisciplina e no fim roubou a cena em Rio do Sul.

Roubou a cena. Uma pena.

O polêmico ponto que decidiu o jogo a favor do Rio de Janeiro contra o Rio do Sul acabou apagando em parte o brilho da partida.

O Rio, que viajou com discurso político pronto, não esperava enfrentar tanta resistência. O time sofreu dentro de quadra e a comissão técnica suou do lado de fora.

Rio do Sul fez bonito, jogou sem medo e encarou de igual para igual o favorito ao título. A vitória passou perto. Talvez tenha faltado maturidade, cabeça, experiência e um pouco de sorte também.

O torcedor catarinense deve se orgulhar do time e deu um belo exemplo nas arquibancadas. Torcida calorosa, educada e que soube reconhecer o esforço das jogadoras nos 5 sets.

Os dois pontos conquistados no sul devem ser intensamente comemorados pelo Rio que viu a derrota de muito perto.

Fabi, fato raro, errou acima da média. Natália se salvou e salvou o Rio.

Derrota, por sinal, não seria o termo mais apropriado no caso do Rio do Sul.

Spencer Lee reduziu na bola a diferença técnica e de investimento entre os dois times.

Em tempo: é injusto dizer que os erros de Kuroki interferiram no resultado da partida. O árbitro é fraco e sem autoridade como a maioria. Kuroki apenas se transformou no centro das atenções.