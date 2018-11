A mediocridade dos paulistas na Superliga. Mineiros agradecem os cariocas e sobram na frente.

Minas e Praia Clube, a essa altura longe do BRASIL, não poderiam deixar o país em melhores condições.

A quarta rodada da Superliga foi perfeita para os mineiros que agora vão se dedicar exclusivamente a disputa do Mundial de Clubes na China e sem maiores preocupações.

Isso porque enquanto passeava e vencia sem a menor dificuldade o Pinheiros por 3 a 0 em São Paulo, o Minas era presentaeado por todos os cantos. Ali pertinho, ganhava de presente a derrota de Osasco para o Fluminense pelo mesmo placar em pleno Liberatti.

E tinha mais.

O Rio deixava escapar mais um precioso ponto, dessa vez contra Bauru, na vitória por 3 a 2.

Os resultados deixaram o Praia e principalmente o Minas folgados na frente. Com 1 jogo a menos que o atual campeão brasileiro, o Minas é o único que pode tomar a liderança do Praia quando retornar da China.

O que chama atenção nesse início de Superliga é o desempenho ridículo e muito abaixo do esperado dos times de São Paulo. Para se ter uma noção da mediocridade que tomou conta dos paulistas, o tradicional São Caetano ocupa a lanterna e não somou nenhum ponto em 4 jogos.

Bauru, atual campeão estadual paulista, perdeu a terceira seguida e se o campeonato terminasse hoje não jogaria os playoffs. O vice, Osasco, é apenas o sétimo colocado e o Pinheiros oitavo.

Barueri, de José Roberto Guimarães, em tese a terceira força do estado, suou para venceu Camboriú por 3 a 2, e curiosamente é o melhor dos 5 representantes ocupando a quarta colocação mas com 7 pontos a menos que o Praia e 3 distante do Rio, terceiro.

Apesar de estar longe do ideal, o Rio se esforça e tenta não perder de vista Praia e Minas.