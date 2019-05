A melhor e única resposta de Leandro Vissoto, confirmado em Taubaté

Leandro Vissoto fica em Taubaté.

Apesar de ter contrato até maio de 2020, havia quem cravasse na cidade que Vissoto seria dispensado após a competição.

Para evitar problemas jurídicos, até um possível acordo com Campinas, com ele retornando ao clube, teria sido costurado com Taubaté pagando parte do salário.

E isso tudo com a Superliga em andamento.

Não foi fácil. Experiente, o atleta jogou pressionado o tempo inteiro, teve cabeça, mostrou estar com o emocional em dia, preparado e na hora mais importante respondeu.

Na bola.

O jogador, que foi duramente criticado durante a temporada, acabou se destacando nos playoffs contra o Sesi com direito a 70% na quinta e decisiva partida em Suzano.

Taubaté reconheceu o esforço e trabalho de Vissoto.

Nada mais justo.

Muita gente não sabe.

Leandro Vissoto abriu mão de um contrato de 2 anos no Japão e financeiramente melhor, para ficar no BRASIL. Apostou em Taubaté, talvez muito mais do que o clube tenha apostado nele, afinal Vissoto veio indicado por Castellani, ex-técnico.

E quem soube usufruir foi Renan.

Verdade seja dita, o treinador da seleção em nenhum momento deixou de incentivar o jogador. Mesmo quando Vissoto foi mal, jamais tirou dele a condição de titular. E Renan não estava errado.