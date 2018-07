A ousadia de Maringá e a coragem de Thiago Alves

Não entendi até agora como Maringá conseguiu contratar Thiago Alves. O clube sempre teve sérios problemas financeiros. Convencer o ex-jogador da seleção também não deve ter sido tarefa fácil.

Aliás, nada é fácil por lá.

Só quem acompanha o trabalho de Ricardinho nos bastidores sabe do esforço do levantador e presidente do clube para manter o projeto de pé.

Maringá é um caso atípico.

Jamais passou perto de disputar as finais, anda sempre lutando para não cair e tem as melhores médias de público da competição. A paixão da cidade pelo esporte é a única explicação.

É uma grande injustiça falar das condições físicas e técnicas de Thiago Alves. Admito que não acompanhei as últimas temporadas dele na Europa.

Pela idade, 30 anos, dá a sensação de ter ainda muita lenha para queimar. É evidente que não pode e não irá treinar como os demais. Vai precisar de um trabalho diferenciado, semelhante com o que faz hoje o próprio Ricardinho.

O que se sabe, e não é segredo para ninguém, é que o joelho e o ombro andaram baleados.

De qualquer forma a chegada dele muda o status de Maringá.

Thiago e Ricardinho foram medalha de prata em Londres 2012. O ponta tem 6 títulos brasileiros e compõe muito bem taticamente qualquer time. Trata-se de um exímio ponta passador como das antigas.

A vinda dele serve como incentivo para os mais jovens. A ousadia de Ricardinho idem.

O trabalho não será fácil afinal Maringá mudou praticamente todo o elenco. Thiago foi a décima terceira contratação.