A perigosa ascensão da República Dominicana. Olho nelas!

A vitória da República Dominicana contra os Estados Unidos, invictos até então, foi a maior surpresa da VNL em seis rodadas disputadas.

Resultado que não é tão interessante assim para o BRASIL, afinal as dominicanas serão adversárias da seleção brasileira no pré-olímpico em agosto.

Impressiona a evolução desse time sob o comando de Marcos Kwiek. Lembra o ótimo momento, talvez o melhor da história, se comparado ao mundial da Itália em 2014.

O resultado diante do BRASIL não foi por acaso.

Só que vencer os Estados Unidos 8 anos depois, independentemente das circunstâncias, chama atenção, mesmo que as norte-americanas tenham atuado com time B.

Não custa lembrar que no ano passado, com time B também, a seleção brasileira sofreu 4 derrotas seguidas para os Estados Unidos nos amistosos que serviram de preparação para o mundial do Japão.

Essa República Dominicana virá ainda melhor ao BRASIL em agosto quando poderá contar com a líbero Brenda e Vargas.

Portanto, olho nelas!