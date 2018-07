A primeira vez a gente nunca esquece

A persistência e o profissionalismo deram resultado.

Fundado em 2008, o Praia Clube precisou de 6 anos para alcançar a primeira final de campeonato na divisão de elite do BRASIL.

Depois de vencer o Minas por 3 a 0, o Praia vai decidir a Copa Brasil contra o Rio em Campinas.

A classificação para a decisão teve sabor pra lá de especial. O Praia venceu o arquirrival Minas pela quinta vez consecutiva e novamente por 3 a 0.

O placar porém não retrata a realidade da partida.

O Minas não teve competência para fechar o primeiro set. A derrota na primeira parcial interferiu diretamente no emocional do time que chegou a fazer 6 a 0 no segundo set mas inexplicavelmente sofreu a virada.

Já entregue, o Minas foi presa fácil no terceiro set.

Não foi um jogo brilhante tecnicamente e marcado por erros de ambos os lados. As estrangeiras do Praia, Ramirez e Alix Klineman, se destacaram.

O Minas não pode reclamar da sorte.

Se o primeiro objetivo, chegar a uma final foi alcançado, o Praia pode ter a certeza de que para ser campeão terá que jogar muito mais bola contra o Rio na decisão.

Certo é que se repetir o desempenho apresentado contra o Minas, vai amargar o vice-campeonato.