A primeira vez e o campeonato à parte de Guarulhos

Seria exagero dizer que Guarulhos e Sesi fizeram o jogo mais importante da última rodada da fase de classificação do estadual paulista.

Não.

Muito mais pelas estrelas da cia do que pelo adversário, até porque Campinas está no mesmo nível dos demais coadjuvantes, enquanto Taubaté estiver em quadra as atenções estarão voltadas para o virtual campeão.

Só que o feito alcançado por Guarulhos não deve ser passar em branco.

Pela primeira vez na história o time avançou para a fase semifinal ao bater o decadente Sesi no tie-break. Resultado que tem sabor de título para os jogadores, comissão técnica e investidores.

Para Guarulhos o jogo tinha sabor de final.

O que vier agora é lucro.