A quina do Praia e as quinas do Minas

Pela quinta vez na temporada, o Praia venceu o Minas.

Retrospecto incômodo para o atual campeão da Superliga, ainda mais levando-se em conta a rivalidade entre os dois clubes mineiros.

Jogo de grande envolvimento emocional e resolvido basicamente pelo aproveitamento ou o não aproveitamento das ponteiras.

Se com Acosta e Kasiely já seria complicado para o Minas, com a entrada de Lana o time ficou vulnerável no passe, matou as centrais e e perdeu força no ataque.

O nível das ponteiras do outro lado é bem superior.

Com Rabadzhieva é outra conversa.

Futuro.

O presente marca 5 a 1 para o Praia nos confrontos diretos.