A reveladora história de Gabi Martins, a caminho da Europa: ‘É preciso andar com as próprias pernas’.

A lista aumenta.

Agora é a vez de Gabriela Martins, outra atleta que fez parte das seleções de base e sem espaço no país resolveu arrumar as malas e jogar na Europa. E tudo isso por conta própria, o que chama atenção.

Entre 2012 e 2015 ela disputou as principais competições infanto e juvenil pelo BRASIL. Nome constante nas convocações. Foi bronze no mundial da Tailândia, campeã sul-americana em 2014, na Colômbia e vice-campeã do mundo em Porto Rico em 2015.

Mineira de Varginha, a central de 23 anos passou pelo extinto projeto de Campinas sob comando de José Roberto Guimarães, andou pelo Pinheiros, teve uma passagem relâmpago pelo Minas, Bauru e jogou a Superliga B por São José dos Pinhais.

Gabi explica nessa conversa a opção de se transferir para Portugal, atuará pela Kairós, Açores, relata momentos de abandono, conta que chegou a desistir do esporte e como deu a volta por cima.

Você é mais uma representante da nova geração que está deixando o país. Por que muitas jogadoras estão seguindo esse caminho?

Acho que por falta de oportunidade. Existem muitos clubes fechando as portas e os que ainda estão de pé acabando mantendo mais ou menos o mesmo elenco.

A mudança para a Europa pode fazer você evoluir?

Acho que uma experiência internacional tem muito a agregar na minha carreira. Jogar uma Liga Europeia será o meu trampolim para novas conquistas. Serão novos desafios que estou mais do que preparada para enfrentar.

Você acha que poderia ter tido mais oportunidades por aqui? Pretende voltar ou ficar por lá?

Não só acho como tenho certeza. Sou muito esforçada e dedicada, realmente o que faltou foram oportunidades. Pretendo voltar sim, pois o meu objetivo maior é estar jogando uma Superliga em alto nível.

Como surgiu o convite de Portugal?

A última temporada eu estava jogando por São José dos Pinhais, onde joguei o Paranaense e a Superliga B. Antes de São José eu estava sem clube, mas me esforcei, fiz os meus contatos e eu mesma me encaixei na equipe. E foi a melhor coisa que fiz, pois após a última edição da liga B, onde me destaquei, recebi o convite para fazer parte da equipe de Portugal, o que me deixou muito feliz, pois vi uma recompensa de todo meu trabalho.

Você se encaixou? Explica.

Sim, é uma história longa. Já tive dois empresários e por questões éticas prefiro não dar os nomes. O primeiro me abandonou depois que eu sofri uma lesão no joelho. A segunda eu percebi que não era prioridade, e nem queria ser, mas não tinha o mesmo tratamento que as demais. Eu era mais uma. Como a profissional não arrumava nada eu decidi andar com as próprias pernas, brigar pelo que é meu e consegui ir para Portugal. O mais curioso é que a pessoa ainda se sentiu ofendida quando comuniquei que estava acertada. Fui ética sempre, mas não houve reciprocidade em nenhum dos dois casos. O pior é que não acontece só comigo, tenho certeza.

Você pensou em desistir?

Não só pensei como já desisti, em 2015 eu dei uma pausa na minha carreira, eu já tinha passado por muitas coisas, tive que lidar com a morte do meu pai, com desafios que nunca tinha enfrentado e infelizmente surgiram algumas pessoas que quase fizeram esse sonho acabar. Nesse período em que fiquei sem jogar, cheguei a trabalhar em uma joalheria no shopping eu via que ali não era o meu lugar, mas o medo de voltar ao voleibol era maior que acabei ficando 7 meses sem ele. Mas Deus mandou um anjo na minha vida, que fez com que o meu sonho voltasse a ser real.

Quem foi esse anjo?

Maurício Thomas. Ele não deixou eu desistir.

E essa história de ‘sonho acabar’? Como assim?

Quando estava no Minas em 2015 fui muito maltratada pelo técnico que estava na época. Só me criticava, me colocava para baixo, me dizia coisas que desmotivavam qualquer uma. Eu ia treinar com medo de errar. Medo de tudo. Qualquer erro era motivo dele me esculhambar. Aí quase desisti e optei em sair do esporte de tão decepcionada que fiquei.

Quem foi esse treinador?

Eu prefiro não comentar.

Hoje o vôlei é prioridade?

Sim, total. A gente não pede para passar por esses momentos, simplesmente acontece. Mas te digo que saí dessa fortalecida. Como disse, lutei, dei a volta por cima, estou bem de cabeça e 100% fisicamente.

E esse processo de tentativa de renovação na seleção adulta? Como você enxerga?

Eu vejo de uma forma muito positiva, temos muitos talentos novos no voleibol que merecem seu espaço.