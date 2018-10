A solidariedade é contagiosa.

Sérvia x Porto Rico não era nem de longe o jogo mais importante da última rodada da primeira fase do mundial do Japão. Só que acabou sendo aquele que mais chamou atenção.

Foi comovente a atitude das jogadoras de Porto Rico após a partida. Todas, sem exceção, fizeram questão de abraçar Bojana Milenkovic, ponta da Sérvia.

A jogadora sofreu séria lesão no joelho esquerdo e segundo consta está fora do campeonato com suspeita de ruptura dos ligamentos.



A Sérvia fez 3 a 0, confirmou o primeiro lugar e se manteve invicta no Japão. Porto Rico avançou para a segunda fase em quarto lugar.