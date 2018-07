A surpreendente lista do Japão para a Olimpíada

Masayoshi Manabe, técnico da seleção feminina do Japão, surpreendeu a mídia especializada do país ao anunciar as 12 jogadoras relacionadas para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro.

Manabe deixou de fora a experiente e talentosa Ebata, não convocou a ponta Koga e a habilidosa Shinnabe.

A central Iwasaka também foi preterida

O Japão terá as levantadoras Haruka Miyashita e Kanami Tashiro.

Miyu Nagaoka e Saori Sakoda são as opostas. Erika Araki, Haruyo Shimamura e Mai Yamaguchi foram as centrais escolhidas por Manabe.

Saori Kimura, Yuki Ishii, Kotoki Zayasu e Yurie Nabeya são as ponteiras.

A líbero será a competente Arisa Sato.

O Japão estreia na Olimpíada no dia 6 contra a Coreia.