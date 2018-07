A volta literalmente por cima de Vissoto. Nada como um dia após o outro.

O esporte tem dessas coisas.

Com o grupo definido para as finais da Liga Mundial, a seleção perdeu o reserva Riad.

O jogador acabou cortado por causa de uma lesão no joelho direito. Riad teve ruptura parcial do tendão patelar e segundo consta, precisará de 6 semanas de recuperação. Menos mal para Taubaté, interessado direto no assunto.

Curioso é que somente na véspera do início das finais é que Riad resolveu se manifestar.

Mais interessante ainda foi a decisão de Bernardinho.

O técnico chamou Leandro Vissoto para voltar ao grupo, logo ele que havia sido preterido por Evandro. Segundo Bernardinho, Wallace não está inteiro fisicamente.

Ao que consta, Vissoto aceitou o chamado sem mágoas.

De qualquer forma não deve ter sido nada fácil para Bernardinho ter que voltar atrás na decisão. Não mesmo.

Como está bem servido de centrais e Riad era apenas a terceira ou quarta opção, o técnico optou por Vissoto, aquele mesmo que não servia há 10 dias.

Hoje serve. A cena deve ter sido interessante.

Resta saber como Vissoto estará física e tecnicamente porque não treinando e gozava férias com a família.

É o esporte tem dessas coisas.

Ainda bem que os levantadores estão inteiros. Tenho lá minhas dúvidas se Rapha aceitaria passivamente o convite novamente.