A volta por cima e o despertar de Sonaly na Superliga.

Uma cearense humilde, corajosa e que não abandona as raízes. Essa é Sonaly Monteiro Cidrão, destaque do São Caetano, oitavo colocado na Superliga.

Ao 24 anos, a ex- jogadora de Rio do Sul tem impressionado pela regularidade na competição. Só que não foi fácil. Sonaly precisou dar a volta por cima, superar a desconfiança e não desistir. 100% fisicamente, prefere ignorar aqueles que não acreditavam na sua recuperação, caso do Sesi em 2016, após a cirurgia no joelho.

Gradativamente começa a despertar o interesse dos times grandes. Se mantiver o nível de suas atuações é bem provável que vista outra camisa na próxima temporada.

O blog falou com Sonaly. Ela fez questão de agradecer a estrutura e os profissionais envolvidos no dia a dia de São Caetano. Admitiu que abriu mão de propostas melhores para ser titular e jogar.

1) O seu desempenho em São Caetano superou as expectativas. Como é ser o destaque do time na Superliga?

Fico feliz em superar as expectativas. Mas acredito muito no trabalho em equipe e envolvendo todos. Da diretoria passando pela pessoa monta a rede. Isso merece destaque. Uma ou outra, dependendo da circunstância, aparece mais. Mas tem muita coisa envolvida por trás dos resultados . É minha primeira Superliga como titular e tive a honra de ser capitã. Jogando sinto que tenho mais responsabilidades e isso é importante demais para o crescimento de qualquer atleta. Fico feliz por estar conseguindo mostrar meu trabalho mas sinto que tenho muito a amadurecer ainda.

2) Você sempre jogou nas seleções de base. Por que nunca teve chance nos times grandes?

Tive algumas oportunidades sim nas seleções de base. Com relação a time grande já tive também. Mas eu sabia que era para compor o grupo e eu não tinha interesse. Aliás, não tenho. Queria ter oportunidade de jogar.

3) Hoje você está 100% fisicamente. Sua condição atual é uma resposta para aqueles que duvidavam da sua recuperação no joelho?

Sim. Estou 100% fisicamente e recuperada. É gratificante mostrar que estou sim recuperada da cirurgia e em em condições normais de jogo o que para alguns era uma dúvida. Foi muito importante para mim voltar depois disso e jogar bem. No começo tive receio mas com o tempo conseguir transformar em confiança. Deu certo.

4) De onde vem tanta personalidade?

Me considero uma pessoa muito tranquila. É difícil me tirar do sério até porque nunca discuti com ninguém na minha vida. Tive uma base que foi importante Fortaleza no BNB Clube com Gurgel. Devo muito dos meus princípios. Nunca vou esquecer da minha família que sempre esteve do meu lado e foi importante demais no meu aprendizado. No jogo tento ser a mais serena possível. Mas sempre com agressividade e responsabilidade.

5) Você acha que essa Superliga pode definitivamente alavancar sua carreira?

Sim eu acho até porque é minha primeira Superliga como titular. Acho que estou conseguindo mostrar um pouquinho quem é a Sonaly junto com toda minha equipe. Agradeço ao São Cristóvão junto com o Hairton pela oportunidade e confiança no meu trabalho. Estou com 24 anos e me sinto preparada para engrenar minha carreira e fazer com que ela seja sólida e a mais longa possível.