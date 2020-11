Acabou o amor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo

Acabou-se o que era doce.

A relação entre Flamengo e Bernardinho, antecipada pelo blog, dava sinais de desgaste. Agora as partes envolvidas na parceria não fazem a menor questão de esconder o inevitável rompimento.

Atendendo pedido do presidente Rodolfo Landim, o clube vai repassar a verba de R$ 4 milhões para o basquete. A empresa que patrocina os esportes olímpicos, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, confirmou que irá seguir as determinações do dirigente.

A nota oficial da empresa diz:

”A TIM esclarece que, por solicitação do Flamengo, irá alterar a destinação da verba aprovada junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, redirecionando o valor para a equipe de basquete, conforme pedido formal do clube. Em caso de acolhimento, seguirá com as devidas aprovações dos projetos em referência. (…) A operadora reitera seu compromisso de apoio aos esportes olímpicos e com o estrito cumprimento das regras vigentes e, em breve, irá anunciar novos projetos nessa área.”

O vôlei fica sem nada.

O Flamengo, via Landim, nega que tenha prometido ou feito qualquer acordo com Bernardinho.

A versão do técnico e do time é outra.

Prevalece no entanto a decisão do presidente e o vôlei sai zerado.

Coincidentemente, o vôlei, que vinha usando o ginásio do Flamengo para seus jogos na Superliga, irá enfrentar Barueri em Saquarema, algo que jamais aconteceu sob administração de Bernardinho.

O ato foi considerado uma resposta ao presidente Landim.