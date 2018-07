Acabou o encanto?

O Modena, dos brasileiros Bruno e Lucão, parou.

Depois de conquistar a Copa Itália no início do mês o time dá sinais de ter perdido o encanto.

A derrota para o Trentino pela sexta rodada do campeonato italiano não foi uma simples coincidência. Duas semanas depois, o Modena voltou a tropeçar, não resistiu novamente e caiu em casa para o Lube Banca por 3 a 1.

Nada está perdido. O time ocupa a vice-liderança do campeonato italiano com 47 pontos, apenas 3 atrás do Lube.

A pressão é grande e não poderia ser diferente. A responsabilidade é toda dos estrangeiros, afinal eles foram contratados para resolver.

Na Champions League a situação é mais complicada.

Considerado favorito ao título, o Modena ficou pendurado na competição após ser derrotado pelo Ankara, da Turquia, por 3 a 0 no jogo de ida.

O resultado deixou o presidente do clube turco eufórico na ocasião.

Selahattin Süleymanoglu provocou e disse que exige um novo 3 a 0 na partida de volta no dia 3 de março pela fase de playoff 12.